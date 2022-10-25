محمود علم الدين.. رحلة عطاء حافلة بالمناصب الأكاديمية والإعلامية

توفي الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، قبل قليل، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى تدهور حالته خلال الأيام الماضية، وشغل الراحل العديد من المناصب الأكاديمية والإعلامية والسياسية خلال مسيرة حياته التي امتدت لنحو 69 عاما.

وفاة الدكتور محمود علم الدين

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الدكتور محمود علم الدين الذي توفي اليوم، وفقا لما ورد في سيرته الذاتية التي نشرتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة:

- وُلد في 24 ديسمبر 1953.

- حصل على بكالوريوس كلية الإعلام قسم الصحافة 1975.

- حصل على درجة الماجستير في الإعلام قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة عن دراسة «الفن الصحفي في المجلة» عام 1980 بتقدير ممتاز.

- دراسات في التدريب الإعلامي وتكنولوجيا الاتصال والصحافة - المعهـد الـدولي للصحافة - برلين 1982.

- حصل على درجة الدكتوراه في الإعلام قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة «مستحدثات الفن الصحفي في الجريدة»، 1984 بمرتبة الشرف الأولى.

محمود علم الدين معيدا في كلية الإعلام

- عين معيدا في كلية الإعلام عام 1975، وصولا إلى حصوله على درجة الأستاذية عام 1995 بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- عمل في منصب المستشار الصحفي لرئيس جامعة القاهرة 1994- 1999.

- شغل منصب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العالي منذ عام1997 - 2007.

- له ما يزيد عن 33 دراسة منشورة بدورات علمية ومؤتمرات دولية.

- ألّف أكثر 32 كتابًا في الصحافة والإعلام وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وأسس الدكتور محمود علم الدين قسم تكنولوجيا الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم للهندسة وتكنولوجيا الطباعة، وتولى مهام الإشراف على القسم، ووكيل الأكاديمية وعضو مجلس إدارتها كما تولى منصب مدير مركز بحوث الرأي العام كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وترأس رئيس مجلس قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 2006، كما كان عضو اللجنة التنفيذية للقناة الفضائية لوزارة الدولة للبحث العلمي، ونائب رئيس مجلس إدارة مراكز بحوث الرأي العام، والتوثيق والتدريب، والمرأة والإعلام، والتراث الصحفي.

الوطنية للصحافة والحوار الوطني

وكان الدكتور محمود علم الدين عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة في أول تشكيل لها، وتم اختياره عضوا بمجلس أمناء الحوار الوطني قبل وفاته.