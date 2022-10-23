مشاركة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في لقاء المسابقات الرياضية

شارك مجموعة من طلاب جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة تحت إشراف عبدالرحمن عمر، مسؤول التدريب بالجامعة، والمهندسة مها عبدالعزيز، المعيدة بالجامعة، في لقاء المسابقات الرياضية الترويحية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة».

جامعة القاهرة التكنولوجية

وافتتح المهرجان في جامعة القاهرة التكنولوجية بعقد اللقاء الفني بين منظمي المهرجان من الوزارة والمديرية ومشرفي ومسؤولي الجامعات المشاركة لشرح القواعد والقوانين المنظمة للمسابقات والألعاب التي سيتم إشراكها في اللقاء.

عقب ذلك انطلق المهرجان وبدأت الأنشطة والمسابقات، كما تم عمل مجموعة من الألعاب الترويحية ليتم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى (بنين – بنات)، وتم تقديم الحوائج وشهادات التقدير للفائزين والمشاركين.

وزارة الشباب و الرياضة

هدف هذا المهرجان الرياضي إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، وأيضا اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين بكل الألعاب الرياضية الوطنية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الرياضة في المحافظة على الأمن والسلام المجتمعي، وكذلك التعرف على المعالم السياحية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك المهرجان في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بطلاب الجامعات وتقديم سبل الدعم لهم لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساهم في دعم قدراتهم وإنشاء جيل قادر على التنمية.