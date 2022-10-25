من يخلف الدكتور محمود علم الدين في مجلس أمناء الحوار الوطني؟

نعى طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب، الدكتور محمود علم الدين، أحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي وافته المنية صباح اليوم قائلا: «فقدنا قيمة مهمة وإضافة كبيرة سواء في الحياة العملية أو كعضو مجلس أمناء في الحوار الوطني».

من يحل موضع محمود علم الدين؟

وأضاف عبدالقوي لـ«الوطن»، أنّ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، هو المسؤول عن اختيار من سيحل محله في مجلس الأمناء، ووفقا للائحة التنفيذية للحوار الوطني، تُسند مهمة اختيار من يحل محل الدكتور محمود علم الدين، بعد وفاته، إلى المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وغيّب الموت الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قبل قليل، إثر تعرضه لأزمة صحية منذ فترة.

إعلان وفاة محمود علم الدين

وقالت الدكتورة آيات صالح، ابنة شقيقة الدكتورة ليلى عبد المجيد، زوجة الإعلامي الراحل، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي وزوج خالتي الدكتور محمود علم الدين رحمه الله، وتجاوز عنه وثبّته عند السؤال وأجرنا في مصابنا».