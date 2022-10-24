عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار العفو عن زياد العليمي

ثمن الدكتورعمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وقال ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية تصب في صالح عملية الحوار الوطني خاصة أن «مباشرة الحقوق السياسية» من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار.

الرئيس يصدر قرار بالعفو عن زياد العليمي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي استجابة للجنة العفو الرئاسي والأحزاب السياسية.