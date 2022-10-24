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مستشار محافظ البنك المركزي: لابد من مراعاة أصول الشركات المملوكة للدولة

كتب:

محمد أيمن سالم
08:39 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
هشام عز العرب

هشام عز العرب

قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، إن إيرادات الدولة تأتي من الشركات والأصول المملوكة لها، وإذا رغبنا في تحسين العائد منها يمكننا تأسيس صندوقا لذلك، وجاء الوقت لمراجعة جميع أصول الشركات الموجودة في الدولة وإدارتها بطريقة أكثر حوكمة، لافتا إلى أنه من الصعب أن أكون الرقيب والمشغل في آن واحد.

العوائد من الشركات المملوكة للدولة

وأوضح «عزالعرب» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن العوائد من الشركات المملوكة للدولة يمكن أن تكون أفضل إذا تمت إدارتها بطريقة إدارة الصندوق من خلال أهداف واضحة مطلوبة من الإدارة التنفيذية بالشركات وتختلف عن إدارتها من خلال الوزارات المعنية. 

أصول الدولة وكيفية إدارتها 

وأشار مستشار محافظ البنك المركزي إلى أن المستثمر يرى أصول الدولة وكيفية إدارتها والتعامل مع الديون، لذا يجب إعادة النظر في من يدير الأصول المملوكة للدولة إن كانت الجهات الرقابية أم التنفيذية. 

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بقلم محمد أيمن سالم