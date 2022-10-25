«الأعلى للإعلام» ينعى الدكتور محمود علم الدين: مثال للاجتهاد والإخلاص

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية بعد مروره بأزمة صحية.

وفاة محمود علم الدين

وقدّم المجلس خالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتابع المجلس، في بيانه، أنّ الراحل محمود علم الدين كان مثالا للاجتهاد والإخلاص، وحب العمل.

ويشيّع جثمان الراحل من مسجد أبوالمكارم في صلاح سالم، اليوم، عقب صلاة الظهر.