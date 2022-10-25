مدبولي: نحرص على تحقيق الحياد التنافسي.. ونركز على النظم التكنولوجية المتطورة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه جرى نشر قرار تسعير الأراضي في الجريدة الرسمية لأنَّه صادر من مجلس الوزراء، مطالبا وزير الصناعة بنشره حتى يعرف الجميع أسعار الأراضي: «القرار لم يعد فيه أي اجتهاد، أسعار كل المناطق الصناعية تم تحديدها».

نعمل على توحيد الضبطيات

وأضاف مدبولي خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «بالنسبة إلى توحيد الضبطيات القضائية، نواجه مشكلة خروج قوانين متعاقبة على مدار سنوات، ونعمل على توحيد الضبطيات وتنظيم هذا الأمر حتى لا تتعدد جهات الضبط على مصنع واحد، ووزير الصناعة مكلف بالتنسيق مع كل الجهات لوضع تصور يتم عرضه في مجلس الوزراء لحوكمة هذا الأمر».

نركز على النظم التكنولوجية المتطورة

وتابع: «نحرص على الحياد التنافسي، والوثيقة التي ستخرج بهذا الشأن ستوفر كل الوسائل التي تطمئن القطاع الخاص مع التركيز على النظم التكنولوجية المتطورة، ونتجه إلى ميكنة الإجراءات بالكامل، أي أن المستثمر سيكون في إمكانه الحصول على الموافقات بنظام الأون لاين، نعمل على منظومة شديدة التعقيد، ولكن هدفها هذا الأمر».

وواصل: «أي مشروع استراتيجي كبير يشمل نقل مصانع من دول أخرى أو مستثمر خارجي يريد دخول السوق المصري، أتمنى التواصل بصورة مباشرة لتنفيذ كل الإجراءات السريعة، والبيئة متاحة للمستثمرين من الخارج في ظل مناخ الاستقرار والأمن وفي ضوء قربنا من أسواق أوروبا التي تعيد النظر في منافذ الإنتاج والدول التي كانت تعتمد عليها في الماضي».