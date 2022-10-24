مدبولي: سنتوسع في تنفيذ مشروعات قومية بمشاركة أكبر للقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة تتلخص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال مشاركة أكثر مع القطاع الخاص، «منقدرش نوقف تنفيذ مشروعات قومية لأن الدولة محتجاها لكن اللي نقدر نقوله عاوزين القطاع الخاص يشارك معانا في تنفيذ هذه المشروعات».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثان أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «خليني أحدد قطاعات واضحة تماما بالنسبة لينا، هي أولوية أولى عشان المؤسسات الدولية والقطاع الخاص يبقى عارف، الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «هذه قطاعات مهمة جدًا للتحرك في تنفيذ المشروعات الخاصة بها بمشاركة القطاع الخاص، وبالفعل وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقات إطارية مع العديد من التحالفات لتنفيذ هذه المشروعات والقطاع الخاص هو المعني بتنفيذها».