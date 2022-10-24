مدبولي: نساعد شركات القطاع الخاص للحصول على قروض ميسرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ كثير من المصريين والقطاع الخاص، لديهم انطباع بأنّ التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه الدولة بالاقتراض الميسر تحصل عليه وحدها، رغم أنّ الدولة تساعد شركات القطاع الخاص في الحصول على قروض من مؤسسات دولية بشروط ميسرة، من خلال دخول الشركات في مشروعات كبيرة تطرحها الدولة، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ محطة بنبان للطاقة الشمسية مشروع استراتيجي، مكن العديد من شركات القطاع الخاص لتأدية دورهم ودعم الدولة، بالتفاوض مع مؤسسات إقراض دولية والحصول على تمويل ميسر لتنفيذ المشروعات.