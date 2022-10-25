الكويت تمنع دخول الأطعمة مع مسافري 3 دول عربية خوفا من الكوليرا

ذكرت صحيفة «القبس الكويتية»، أن السلطات الكويتية طالبت أجهزة المطارات والموانئ بمنع دخول أي أطعمة خاصة مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية، في إطار جهود الوقاية من مرض الكوليرا وخوفا من انتقاله من خلال تلك الأطعمة.

ورصدت منظمة الصحة العالمية الانتشار الأكبر خلال الأسابيع الماضية في محافظات سورية وعراقية وكذلك اليمن، وفي أفريقيا ينتشر مرض الكوليرا في 6 مقاطعات بدولة كينيا، بحسب ما ذكرت قناة «العربية».

القرار يأتي في إطار الوقاية من مرض الكوليرا

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة الكويتية طلبت منع دخول أية أطعمة مع المسافرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان، ووجهت ذلك لسلطات الموانئ والمطارات، لافتة إلى أن المنع يشمل الأغذية ذات الاستخدام الشخصي.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن القرار يأتي في ظل انتشار مرض الكوليرا في الدول الثلاث، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خصوصا عندما تتعلق تلك التوصيات بمرض الكوليرا.

مرض الكوليرا يهدد الحياة

وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فإن مرض الكوليرا هو مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين، فيما يؤكد الأطباء إمكانية وفاة المصابين إذا لم يحصلوا على الرعاية الطبية العاجلة في غضون ساعات قليلة.

وجرى رصد نحو 10 آلاف إصابة بمرض الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية بداية شهر أكتوبر، كما أعلنت وزارة الصحة السورية بدورها عددا من الوفيات جراء الإصابة بالمرض.

وحلال مؤتمر صحفي، كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه تم الإبلاغ عن رصد إصابات في 27 دولة وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. ويحتاج علاج الكوليرا الحصول على لقاح خاص، إلى جانب اتباع الإجراءات الوقائية التي يوصي بها الأطباء.