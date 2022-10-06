رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الكوليرا في لبنان.. معاناة جديدة تهدد النظام الصحي للدولة

كتب:

عمرو حسني
09:05 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
 الكوليرا في لبنان

 الكوليرا في لبنان

خيّم الخوف والقلق في لبنان، بعد إعلان وزارة الصحة انتشار فيروس الكوليرا في ظل بلد يواجه أزمة اقتصادية خانقة لم يمر بها منذ منتصف القرن التاسع عشر.

الكوليرا في لبنان

وسجلت لبنان اليوم الخميس أول حالة إصابة بمرض الكوليرا منذ عام 1993 في إشارة إلى أن بعض المياه أو الغذاء في بعض المناطق بالبلاد، حدث بها تلوث لأنه من إحدى الطرق المعروفة للإصابة بمرض الكوليرا، إذ تستمر فترة الحضانة الخاصة به من ساعتين إلى 5 أيام، ما يؤدي إلى حدوث إصابة قوية تفضي إلى وفاة سريعة خلال بضع ساعات من الإصابة، إذا لم يجرى إغاثة الشخص، لأن المرض فتاك ولا يرحم بسبب الفيروس الذي يسببه.

مستجدات فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة العامة في لبنان في التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، موضحة أن إصابات الثلاثاء الماضي وصلت إلى مايقرب من مليون إصابة، وجاءت الكوليرا في لبنان لتضيف مهام وأعباء جديدة على القطاع الصحي اللبناني.

الكوليرا في لبنان جاء بعد ظهور في سوريا

جاء ظهور الكوليرا في لبنان بعد أن تفشى في بعض المدن السورية بداية من شهر أغسطس الماضي وسط تقارير لمؤسسات تابعة للأمم المتحدة تفيد بأن الوضع يحتاج تضافر بين الأفراد والصحة والدولة عقب وفاة بعض الأشخاص.

وعملت الدولة على منع تناول الأطعام في الخارج ومطالبة الشعب بغسيل أي طعام جيدا قبل الأكل وعدة مرات من أجل تجنب الإصابة بالكوليرا.

اقرأ المزيد:

بعد 29 عاما.. لبنان تسجل أول إصابة بمرض الكوليرا

«الكوليرا» يضرب هايتي من جديد.. الفيروس أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل

الكوليرا تنتشر في شمال سوريا.. وطبيب: هناك حالة تشبه الحجر الصحي

14 معلومة عن مرض الكوليرا بعد انتشاره في سوريا.. 338 إصابة و29 وفاة
بقلم عمرو حسني