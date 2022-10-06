الكوليرا في لبنان.. معاناة جديدة تهدد النظام الصحي للدولة

خيّم الخوف والقلق في لبنان، بعد إعلان وزارة الصحة انتشار فيروس الكوليرا في ظل بلد يواجه أزمة اقتصادية خانقة لم يمر بها منذ منتصف القرن التاسع عشر.

الكوليرا في لبنان

وسجلت لبنان اليوم الخميس أول حالة إصابة بمرض الكوليرا منذ عام 1993 في إشارة إلى أن بعض المياه أو الغذاء في بعض المناطق بالبلاد، حدث بها تلوث لأنه من إحدى الطرق المعروفة للإصابة بمرض الكوليرا، إذ تستمر فترة الحضانة الخاصة به من ساعتين إلى 5 أيام، ما يؤدي إلى حدوث إصابة قوية تفضي إلى وفاة سريعة خلال بضع ساعات من الإصابة، إذا لم يجرى إغاثة الشخص، لأن المرض فتاك ولا يرحم بسبب الفيروس الذي يسببه.

مستجدات فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة العامة في لبنان في التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، موضحة أن إصابات الثلاثاء الماضي وصلت إلى مايقرب من مليون إصابة، وجاءت الكوليرا في لبنان لتضيف مهام وأعباء جديدة على القطاع الصحي اللبناني.

الكوليرا في لبنان جاء بعد ظهور في سوريا

جاء ظهور الكوليرا في لبنان بعد أن تفشى في بعض المدن السورية بداية من شهر أغسطس الماضي وسط تقارير لمؤسسات تابعة للأمم المتحدة تفيد بأن الوضع يحتاج تضافر بين الأفراد والصحة والدولة عقب وفاة بعض الأشخاص.

وعملت الدولة على منع تناول الأطعام في الخارج ومطالبة الشعب بغسيل أي طعام جيدا قبل الأكل وعدة مرات من أجل تجنب الإصابة بالكوليرا.