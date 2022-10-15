استشاري مناعة: عودة الكوليرا وجدري القرود بسبب تهاون الناس بالنظافة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن النظافة أصبحت أسلوب حياة لدى الكثيرين بفضل جائحة كورونا، وكثير من الأمراض المعدية اختفت الثلاث سنوات الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية السليمة والنظافة وغسيل الأيدي، ولكن هذه الأمراض المعدية عادت من جديد ولا سيما الكوليرا وجدري القرود وغيرها بسبب تهاون الناس من النظافة.

ضرورة غسل اليدين باستمرار

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه يفضل غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وإذا لم يتح ذلك يمكن استخدام الكحول برشة على الإيدي دون الإفراط في استخدامه.

ولفت إلى أن النظافة وغسيل الأيدي من وسائل منع انتشار العديد من الأمراض المعدية والجلدية والتنفسية والعديد من الأوبئة، متابعا: «خلوا ده أسلوب حياتكم، وعلموا أولادكم ضرورة غسل اليدين».

تجنب ملامسة الأنف والفم

وأوضح أنه يجب عدم ملامسة الأنف أو الفم باليدين، نظرا لأنها وسائل نقل العدوى، لذا من المهم اتباع إجراءات النظافة والأساليب الاحترازية، خاصة أن فيروس كورونا لم ينته بعد، كما أن فصل الخريف ينتشر فيه الأوبئة والأمراض التنفسية والفيروسات من ضمنها كورونا إذ أن أعداد المصابين به بدأت في زيادة.

وأشار إلى أن غسيل اليدين يمنع تعرض الجسم للميكروبات، خاصة الأطفال وكبار السن مرضى للأمراض المزمنة، إذ أن هذه الفئات أكثر عرضة بالإصابات بالميكروبات والدخول في مضاعفاتها.