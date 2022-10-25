مدبولي: 250 ألف مشاهدة لمنصات المؤتمر الاقتصادي الإلكترونية خلال يومين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الحكومة نظمت فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، استجابة لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وسط مشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والمتخصصين ورؤساء الأحزاب.

وأضاف مدبولي خلال الجلسة الختامية، «حظى المؤتمر بحضور واسع من كل الفئات الممثلة، حيث تجاوز المشاركون 1200 مشارك، وشهد المؤتمر من خلال الموقع والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة، وتجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، ووصلنا ما يعادل 600 مقترح، والمميز أن الغالبية كانت من الشباب».

واوضح أن المؤتمر الاقتصادي تميز بتفاعل كبير من الشباب المصري من خلال المنصات الإلكتروني بعرض مقترحات كثيرة، مع التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المؤتمر شهد مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر، بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.