مدبولي يوجّه «المالية» بدراسة مقص المستحقات لرجال الصناعة مع الضرائب

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة ما تردد بشأن مقص بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، والبحث عن آلية سريعة لتحقيق الهدف، مشيرا إلى أنّ الدولة اتخذت عدّة قرارات تخص منظومة الأراضي الصناعية خلال الشهور الماضية، خطوة مهمة لحل المشكلة، ووضع آلية للحل.

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع»، المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنّ أي مشروع كبير يحتاج إلى التنفيذ ومعه استثمار خارجي مباشر، يكون له لجنة مركزية، ويتم عمل طلب تخصيص للمشروعات، لافتا إلى أنّه جرى تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخصة بالكامل بالنيابة عن كل الجهات.

تطبيق معايير البيئة والحماية المدنية في المصانع

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّه جرى اتخاذ قرار بأنّ المطور والمصنّع، يوقّع إقرارا على نفسه من خلال المكتب الاستشاري الخاص به، بأنّه ملتزم بتطبيق معايير البيئة والحماية المدنية ولن يحتاج إلى موافقات، وبعد تنفيذ المصنع سيتم التأكد من تطابق الأمور، موجّها وزير الصناعة بإعطاء من لم يلتزم بالإقرار الذي وقع عليه، فترة لتوفيق الأوضاع، وإلا يتم اتخاذ قرار بغلق مصنعه.

وتابع مدبولي أنّ الإعفاءات الضريبية للمستثمر الأجنبي لن تفيد الدولة بأي شيء، لكن هناك حافز يقول إنّ الصناعات التي ترى الدولة أنّها مهمة واستراتيجية للتنمية، بمجرد أن يقدم المستثمر الإقرار الضريبي ترد له الدولة جزءا كبيرا من ضريبة الدخل بحد أقصى 45 يوما، موضحا أنّه جرى إرسال القانون إلى البرلمان.