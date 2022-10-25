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السيسي يهنئ رئيس حكومة بريطانيا الجديد: نتطلع لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية

كتب:

محمد أبو عمرة
01:18 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ريشي سوناك على توليه رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له وافر التوفيق والنجاح، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن تطلعه للعمل المشترك والتعاون معه لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، من أجل التعاون والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام في العالم.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.