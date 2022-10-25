السيسي: تعاون الدول المصدرة للغاز مهم لضمان الاستفادة من المصادر الطبيعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تكثيف الجهود والتعاون المشترك في المحافل كافة، مهم لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي، لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة، واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية.

التنمية والرخاء والحفاظ على البيئة

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله وزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد بالقاهرة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه لمشاركة أعضاء المنتدى في قمة المناخ العالمية COP27، التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة.

تأمين إمدادات الطاقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، مؤكدا أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا، خاصةً وأنّه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالميا، وأخذا في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاضطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي أخذا في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء، والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، استعرض أهم أنشطة المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية، في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالميا وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب.