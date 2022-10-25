شركة طيران للبريطانيين: سافروا إلى مصر لتجنب فواتير الطاقة المرتفعة

أطلقت شركة «إيزي جيت»، للعطلات وهي شركة طيران خاصة، باقة لقضاء العطلات خلال الشتاء على نحو يراعي تكلفة المعيشة للبريطانيين، إذ أن تلك العطلة أو الإجازة ستجنبهم لمدة شهر كامل تقريبا توفير التكلفة الكبيرة التي يدفعونها في فواتير الطاقة الخاصة بهم، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا وبريطانيا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووفقا لموقع صحيفة «إندبندنت»، البريطانية فإن الرحلة التي تستغرق 28 يومًا إلى الغردقة في مصر، وستبدأ في أوائل يناير وتبلغ تكلفتها 650 جنيهًا إسترلينيًا للفرد شهريًا، بالإضافة إلى رحلات إيزي جيت ذهابًا وإيابًا، لافتة إلى أن ذلك سيجنبهم أسعار الطاقة المرتفعة.

بعض من تفاصيل الرحلة إلى الغردقة

كما تشمل الباقة جميع الضرائب والإقامة في منتجع ستيلا جاردنز الغردقة ووجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة والمشروبات ومياه الشرب وخدمة الواي فاي والنقل من وإلى المطار.

ووفقا للشركة، فإن السعر يشمل كذلك حمل حقيبة 23 كجم لكل شخص، فيما يحتوي المنتجع أيضًا على صالة ألعاب رياضية، لذلك إذا تمكن المسافرون من تعليق عضويتهم في صالات الألعاب البريطانية، فقد يكون ذلك بمثابة توفير إضافي.

وتقول شركة السفر إن سعر الرحلة يعتمد على الرحلات المغادرة من «جاتويك وبريستول»، في 3 يناير، أو من مانشستر ولوتون في 4 يناير.

تكلفة الليلة في الغردقة 13 جنيها إسترلينيا

وأظهر البحث الذي أجرته صحيفة إندبندنت بشأن أسعار رحلات إيزي جيت أن تكلفة المنتجع في هذه الحالة قد تصل إلى 13 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة للشخص الواحد شاملة كل شيء.

وتتميز الغردقة، الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مصر، بأنها معتدلة في الشتاء ولكنها أكثر دفئًا من المملكة المتحدة، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى حوالي 22 درجة مئوية والصغرى لحوالي 11 درجة مئوية.

50 % من البريطانيين يرغبون في مغادرة المملكة

وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني ONS، يفكر أكثر من 50 في المائة من البريطانيين في مغادرة المملكة المتحدة هذا الشتاء لتجنب ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة، فيما تظهر بيانات من استطلاع حديث أن 40 في المائة قد بحثوا بالفعل على الإنترنت عن عطلات شتوية رخيصة في الخارج هذا الشتاء.

وأظهرت الحسابات التي أجرتها إيزي جيت أن متوسط ​​إنفاق 28 يومًا لمواطني المملكة المتحدة هذا الشتاء - بما في ذلك الإيجار أو الرهن العقاري وفواتير الخدمات والطعام والواي فاي والسفر واشتراكات البث الترفيهي - هو 877 جنيهًا إسترلينيًا للفرد، واستند هذا إلى متوسط ​​التكلفة، شهريًا، لفواتير الغاز والكهرباء والمياه المقدرة بـ 85.84 جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

وتقول إيزي جيت إن العملاء يمكنهم توفير ما يصل إلى 277 جنيهًا إسترلينيًا عن طريق حجز باقة مصر لمدة شهر تقريبًا، دون الحاجة إلى تكاليف فاتورة الطاقة.