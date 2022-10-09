بعد بريطانيا.. تفاصيل خطة الـ200 مليار يورو الألمانية لتجنب أزمة الطاقة

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستنفق ما يصل إلى 200 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع أزمة الطاقة.

وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، الشهر الماضي عن إطلاق خطة تبلغ تكلفتها نحو 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، ووصف المستشار الألماني هذه الخطة بأنها ستكون «مظلة واقية كبيرة» للحد من آثار هذا الارتفاع، الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

ماذا يعرف عن الخطة حتى الآن؟

- تقدر قيمتها بنحو 200 مليار يورو (197 مليار دولار).

- سيتم تحصيل تكلفتها من خلال إنشاء صندوق للطاقة يتيح منح اعتمادات إضافية.

- تهدف الخطة إلى التخفيف من حدة الأضرار الاقتصادية الجسمية.

- احتواء التصدعات الهيكلية التي قد تطرأ على الاقتصاد الألماني

- التخفيف من حدة الصعوبات الاجتماعية.

- تجنيب حدوث خسائر للشركات التكنولوجية الألمانية.

- تثبيت أسعار الطاقة وكذلك ضريبة المبيعات على الغاز والوقود.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 10% في سبتمبر الماضي، والتي تعد أعلى زيادة سنوية أسعار الاستهلاك تم تسجيلها في البلاد.

ويقول الخبراء إن السبب الأساسي في وصول التضخم في ألمانيا لمستويات قياسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة يرجع إلى نقص إمدادات الغاز والنفط في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويؤكد الخبراء أن استمرار أزمة نص إمدادات الطاقة من الوقود والغاز، خاصة مع قدوم الشتاء سيؤثر على الصناعة في ألمانيا، ما سيؤدي إلى دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي.

كانت الحكومة البريطانية هي الأخرى قد أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات ضريبية وخطط إنفاق جديدة لتخصيص المليارات لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو بحسب ما وصفه خبراء سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني.