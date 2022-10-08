أزمة الطاقة تشتد في أوروبا.. بريطانيا تسجل أعلى معدل للإفلاس منذ 2009

كشفت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، عن أن عدد الشركات والأعمال التي أفلست في إنجلترا وويلز في الربع الثاني من عام 2022 بلغ 5629 شركة، ويعتبر ذلك أعلى معدل إفلاس في ربع سنة منذ الربع الثالث من عام 2009، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

5629 شركة بريطانية أعلنت إفلاسها

وأضافت الصحيفة البريطانية: «وصل معدل انهيار الشركات والأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ قمة الأزمة المالية العالمية عام 2008 - 2009، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب على السلع والخدمات وارتفاع كلفة الاقتراض نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة».

من جهتها، أفادت الشركات بأن العامل الرئيس في انهيار أعمالها هو الارتفاع الجنوني في فواتير استهلاك الطاقة، إضافة إلى صعوبة تسديد الديون المستحقة على الشركات والأعمال وارتفاع كلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج عموماً نتيجة الأعطال في سلاسل التوريد.

كما أشارت الأرقام إلى أن تلك العوامل أثرت على الشركات في أغلب القطاعات، لكن قطاعات معينة شهدت معدلات الإفلاس الأكبر مثل البناء والإنشاءات ومبيعات التجزئة والفندقة والتغذية، ففي النصف الأول من هذا العام مثلت الإفلاسات في قطاع التشييد والبناء نسبة 20 في المئة من إجمالي الأعمال المفلسة، حيث بلغ عدد الشركات المنهارة في القطاع 2083 شركة بريطانية، وجاء قطاع مبيعات الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المئة من إجمالي الإفلاسات.

زيلينسكي يطالب بفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي

وفي السياق ذاته، واجه قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ خلال اجتماعهم أمس الجمعة انقسامات بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت يواجهون تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي ومنح بلاده مزيدا من الأسلحة في وقت يتطلع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين.