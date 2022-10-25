محمود عبد المغني ينفي مشاركته في مسلسل «عملة نادرة» لـ نيللي كريم

نفى الفنان محمود عبد المغني مشاركته في مسلسل «عملة نادرة»، والذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه في ماراثون دراما شهر رمضان المقبل.

وكتب محمود عبد المغني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا «أحب أوضح إنى غير متواجد في مسلسل عملة نادره للنجمة نيللي كريم، نظراً لانتشار أخبار بمشاركتي في العمل، مع تمنياتي لأسرة المسلسل بالنجاح والتوفيق».

بدء تصوير المسلسل في نوفمبر

ويجري المخرج ماندو العدل الاستعدادات النهائية لمسلسل «عملة نادرة»، بعدما استقر صناعه على بدء التصوير في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وتجري الشركة المنتجة حاليًا باقي التعاقدات، بعدما أبرمت التعاقد مع كل من جمال سيلمان وكمال أبو رية، وعدد كبير من الفنانين.

نيللي كريم تبعد عن «الحزن» في رمضان 2023

وتبعد الفنانة نيللي كريم عن قالب الحزن في مسلسها الجديد، وتقدم دور امرأة صعيدية للمرة الأولى، لذا تخضع حاليًا لتدريبات لغوية لإتقان اللهجة مع أحد المصححين.

«عملة نادرة»، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر أن يشارك في بطولته كل من النجوم جمال سليمان، وفردوس عبد الحميد، وكمال أبو رية.