نهال عنبر: سأعرض مسرحية زقاق المدق الليلة «علشان خاطر الجمهور»

طمأنت الفنانة نهال عنبر جمهورها، بعد إصابتها بارتجاج في المخ، نتيجة تعرضها لخبطة في كواليس مسرحية زقاق المدق.

نهال عنبر: أنا بقيت كويسة وخرجت الصبح

وقالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بقيت كويسة وخرجت النهاردة الصبح من المستشفى، بعد اطمئنان الأطباء عليا».

نهال عنبر: حاسة بشوية إجهاد

وتابعت الفنانة نهال عنبر قائلة: «أنا بس حاسة بشوية إجهاد نتيجة التعب اللي تعرضتله، بس دا مش هيمنعني إن شاء الله أعرض المسرحية النهاردة، علشان خاطر الجمهور والعمال في المسرح اللي ملهمش ذنب».

وحرص الفنانة نهال عنبر، على شكر كل من سأل عنها وعبرت عن مدى حبها لجمهورها، التي تفاجأت بحبهم الكبير لها.

مسرحية زقاق المدق

يذكر أن مسرحية زقاق المدق، بطولة نهال عنبر ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وكريم الحسيني وعدد اخر من الفنانين ومن إخراج عادل عبده، الذي كان أول من نشر الخبر، قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء، أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي زقاق المدق، وقعت على رأسها قطعة ديكور، أدت إلى إصابتها، وحدوث ارتجاج في الرأس، وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة، من فضلكم ادعولها بالشفاء العاجل».

وكانت الفنانة نهال عنبر، تعرضت لخبطة في أحد القطع الخاصة بديكور مسرحية زقاق المدق، سببت لها ارتجاج في المخ، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعدم حدوث مضاعفات، وكان انتقل معها إلى المستشفى، الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومعه المخرج عادل عبده، والفنان محسن محيي الدين، الذي كان معها خلال الواقعة.