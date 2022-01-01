نهال عنبر عن مشاركتها في مسلسل الحلم: هعمل دور واحدة «شعنونة»

قالت الفنانة نهال عنبر، إنها ستقدم دورا جديدا في مسلسل الحلم الذي يبدأ عرضه على قناة الحياة، اليوم، موضحةً: «عمري ما عملت الدور ده، ست عايشة بطبيعتها وعلى سجيتها شوية، وعصبية وشعنونة، لكنها طيبة جدا، وأم بتحب ابنها وعايزة الأمور تمشي بشكل صحيح».

أم مصرية أصيلة

وأضافت عنبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «ابنها بيمشي في حاجات مش عاجباها، فهتقف له، دي أم مصرية»، مشيدة بحي الأسمرات الذي جرى تصوير أحداث المسلسل فيه: «الشقق حلوة جدا والمكان جميل، ووجودنا في التصوير على الطبيعة حاجة جميلة».

وتابعت، أنها تجسد شخصية مواطنة مصرية حصلت على وحدة سكنية في حي الأسمرات، وتحاول تطوير نجلها وجعل شخصيته أفضل: «ست قضيتها الأخلاق والمبادئ، وعيشتها نضفت، وبالتالي كانت تتمنى تنضف في كل حاجة، والمسلسل مفيهوش دور أي كلام، أو دور هامشي».

صابرين تقدم دورا جديدا

من ناحيتها أعربت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، مشيرةً إلى أنها ستقدم دورا جديدا عليها: «سيدة يبان إنها شريرة وقوية، والمسلسل يبرز العلاقات الأسرية اللي فقدناها من سنين طويلة، زي عمر الدم ما يبقى مية، والعشوائيات وتطورات حياة الأهالي في حي الأسمرات».

ولفتت، إلى أن الدراما حقيقية وواقعية تعكس حياة الأهالي ومعاناتهم قبل الانتقال إلى حي الأسمرات والدروس التي تعلموها، والخير ينتصر في النهاية.