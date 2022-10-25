تعرف على الأوراق المطلوبة لتوصيل مرافق «غاز وكهرباء ومياه» في الإسكندرية 

أعلنت محافظة الإسكندرية، بدء استقبال الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب مطابقة لتوصيل المرافق «غاز وكهرباء ومياه شرب»، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الحصول على طلبات المطابقة المقدمة من خلال المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك تيسيرا على المواطنين إنهاء تلك الطلبات مع ضرورة اتباع المسار الصحيح في الحصول على الخدمة لإدخال المرافق «كهرباء، مياه، غاز».

المستندات المطلوبة لدخول المرافق

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، وصفة مقدم الطلب «للتوكيل في حالة وجوده مع الاطلاع على الأصل».

- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصـادر مـن الجهة الإدارية المختصة.

- ترخيص البناء.

- اللوحات الهندسية المعتمدة:

- لوحات معمارية: الواجهات - البـدروم - الأرضي – الأدوار المتكررة - السطح.

- لوحات انشائية :لوحة المحور والأعمدة .

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

أوراق إضافية لدخول المرافق في الإسكندرية

- شهادة معتمدة من إدارة الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية ضد أخطار الحريق (حسب حالة المبنى وخضوعه للاشتراطات من عدمها).

- رخصة تشغيل المصاعد في حالة توفر مصاعد للمنشأة.

- في حالة دخول مرافق لوحدة سكنية مخالفة، يلزم وجود نموذج (10) تصالح نهائي.

- اعتماد المجمعة العشرية (في حالة زيادة الأعمال عن مليون جنيه).

سداد رسوم دخول المرافق في الإسكندرية

وبعد استيفاء المستندات المشار إليها ومراجعتها من الجهة الإدارية، يجري تسليم أصل المستند الدال على سداد رسوم المعاينة للمراكز التكنولوجية بقيمة ألف جنيه على رقم الحساب 134070781182501013 بالبنك الأهلي المصري.