المستندات المطلوبة للراغبين في توصيل المرافق.. منها سداد الرسوم

تواصل المحافظات تلقي أوراق طلبات الحصول على ترخيص البناء لمن يرغب من سكان القرى والمدن، وذلك بحسب اشتراطات البناء الجديدة في المدن، وأيضا قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالنسبة للقرى.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة ضرورة استخراج شهادة مطابقة كشرط لتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز وخلافه، وعلى المواطنين بالمدن الإلمام بخطوات الحصول على شهادة المطابقة ضمن إجراءات ترخيص البناء حسب اشتراطات البناء الجديدة بالمدن.

مستندات شهادة المطابقة

المستندات تتطلب شهادة من الجهة الإدارية تفيد الآتي:

- عدم التعد على خطوط التنظيم المقررة.

- عدم وجود التعد من العقار على أملاك الدولة.

- عدم تجاوز قيد الارتفاع المقرر.

- عدم وجود مخالفات مسجلة للمبنى طبقا لتقرير المرور والمتابعة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة.

- ترخيص البناء معتمد من الجهة الإدارية نموذج 10.

- شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين

- لوحة معماري، مثل: الواجهات - البدروم- الأرضي- الأدوار المتكررة- السطح وخلافه.

- لوحة الإنشائي المجاور والأعمدة معتمدة من الجهة الإدارية.

- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من إخطار الحريق.

- إيصال سداد الرسوم المقررة.

- مقابل مطابقة وتوصيل مرافق ألف جنيه.

شهادة مطابقة أعمال البناء الصادرة

ومن البيانات التي تتضمنها شهادة مطابقة أعمال البناء الصادرة ضمن اشتراطات البناء الجديدة، بيانات المالك أو من يمثله وتتضمن الاسم والرقم القومي ورقم التوكيل وعنوان العقار والتليفون، وبيانات الرخصة وتاريخ صدوره، بالإضافة إلى بيانات المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على ترخيص البناء وتشمل الاسم والسجل الهندسي والبطاقة الضريبية وفئة الأعمال الصادر لها الترخيص، ورقم القيد بالنقابة والرقم الاستشاري والرقم القومي للمهندس والعنوان، بالإضافة إلى بيانات المقاول وتتضمن اسم المقاول ورقم عقد المقاولة.