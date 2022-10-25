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وزير الإسكان: 1.1 تريليون جنيه استثمارات في 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع

كتب:

شريف سليمان
04:01 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن حجم الاستثمارات يقدر بـ890 مليار جنيه على الأرض، كأعمال لم يتم تحصيلها، موضحًا: «في مدن الجيل الرابع لدينا شراكات مع القطاع الخاص بـ13 ألف فقدان، وحجم الاستثمارات في هذه المساحة 1.1 تريليون جنيه».

حصة الدولة 311 مليار جنيه

وأضاف الجزار، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»: «حصة الدولة في الـ13 ألف فدان 311 مليار جنيه، وتحصيلهم من 5 سنوات إلى 15 سنة، وفقا للمساحة ومدة التعاقد، وكل ذلك في مدن الجيل الرابع، بواقع 30 مدينة».

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