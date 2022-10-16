وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ محطة محولات «بدر 3» بـ145 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء «بدر 3» لتغذية أراضي الإسكان المتميز والمناطق الترفيهية ومركز المدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيداً لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات بـ المدن الجديدة.

ضغط البرنامج الزمني للمشروع ومراعاة الكفاءة

وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنَّ مشروع «محطة محولات بدر 3 جهد 66/22 ك. ف بقدرة 3*120 م . ف .أ»، وبتكلفة 145 مليون جنيه، مشيراً إلى أنَّه تمّ ضغط البرنامج الزمني للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ.

حلول عاجلة لزيادة كميات المياه الواردة للمدينة

وأضاف رئيس الجهاز أنَّه تمّ اتخاذ حلول عاجلة لزيادة كميات المياه الواردة للمدينة: منها تنفيذ وصلة قطر 400 مم من خط خليج السويس، وأصبحت جاهزة للتشغيل، وتم الاتفاق علي تشغيلها فور تشغيل محطة التحلية بمدينة خليج السويس، مما يسهم بشكل كبير في تحسين ضغوط المياه، كما نفذ الجهاز الحل الدائم وهو محطة مياه بدر الرئيسية المقرر تشغيلها العام القادم.