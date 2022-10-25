تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية والقنصل الصيني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانغ يي، القنصل العام الصيني بالإسكندرية، والقنصل جين هوي، والملحق القنصلي دو تشنغ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، في إطار استضافة مصر لقمه المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

العلاقات المصرية الصينية

وأكد محافظ الإسكندرية عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى التعاون المشترك الذي يجمع بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

من جانبه أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية أن العلاقات بين مصر والصين بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة المجالات، مشيرا إلى الحرص على زيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

زيارة الرئيس السيسي للصين

وأظهر القنصل الصيني مدى فخره بالتاريخ العريق للدولتين وقوة وعمق العلاقات بين مصر والصين، مشيرا أن العلاقات بين البلدين ازدات بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.