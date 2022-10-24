«تحديات التغيرات المناخية» معسكر لتوليد الأفكار بجامعة مطروح (صور)

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، إن مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، نظم معسكرًا لتوليد الأفكار بعنوان «تحديات التغيرات المناخية» في الفترة من 23 - 25 من أكتوبر الجاري، حاضر فيها مينا غالي، خبير ريادة الأعمال، موضحا أن رؤية نادي ريادة الأعمال بالجامعة تهدف إلى بناء جيل من رواد الأعمال من الطلاب، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم العلمية والعملية، وتلبية احتياجات المجتمع، وجعلهم قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بمشروعات مميزة.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن نادي ريادة الأعمال يهدف إلى تكوين شبكة لطلاب الجامعة تتوفر لديهم السمات الريادية، وتطوير مهارات الطلاب لتعلم مفاهيم وتقنيات جديدة، وممارسة التطبيقات الإدارية؛ ليكونوا قادرين على نقل ما اكتسبوه من معارف إلى الواقع العملي في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع قدرات الطلاب وتبادل الخبرات والتجارب في سوق العمل وحل المشكلات المشابهة.

تحديات البيئة في مطروح

وأوضح الدكتور جلال أبو خديجة، مدير مركز الابتكار، في بيان، أن المعسكر تضمن تدريب الطلاب على جمع التحديات من البيئة المحيطة، وتصميم الأفكار لوضع حلول ابتكارية تطبيقية، مضيفًا أنه جرى تعريف الطلاب بأنشطة المركز وما تقدمه وحداته الثلاثة «نادي ريادة الأعمال، مكتب التايكو، الحاضنة التكنولوجية نماء»، من حيث التدريب على صياغة الأفكار والحلول، وفرص التمويل المتاحة وصولًا إلى إنشاء الشركات.

حلول ابتكارية لاحتياجات البيئة

وحول التغيرات المناخية وفعاليات التدريب، قال مينا غالي، من طلاب جامعة مطروح، إن المعسكر يساعد الشباب على فهم الخطوات الصحيحة لإنشاء مشروع قائم على احتياجات البيئة، من خلال التفكير التصميمي للوصول لحلول ابتكارية للتحديات التي تواجههم، مضيفًا أن تحديات المعسكر شملت إعادة تدوير مخلفات مصانع زيت الزيتون ومصانع التمور، وضعف التسويق الأثري للمحافظة، وغياب الثقافة الرياضية لدى أطفال وأهالي المحافظة، ومحاولة إيجاد بعض الحلول لتلك التحديات.

جدير بالذكر أن معسكر توليد الأفكار جاء بحضور الدكتورة وفاء عبد الرشيد، مدير نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور جلال أبو خديجة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة مايسة البياع، نائب مدير المركز، والدكتور أحمد محجوب، مدير مكتب TICO، والدكتور أحمد المهدي، مدير الحاضنة التكنولوجية نماء، والدكتور محمد سعيد، مدير مكتب TISC، والدكتورة ميادة محمد، مدير مكتب GICO، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة.