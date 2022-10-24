حوار بين مدير «تعليم الجيزة» والطلاب حول التغيرات المناخية وآثارها

زار أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، حيث كان فى استقباله مجدى غنيمى مدير عام الإدارة وعدد من قياداتها والمدرسة، وتفقد مبانى المدرسة وفصولها ومرافقها، وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

إزالة معوقات سير المنظومة التعليمية

أدار سلومة، حوارا مع الطلبة والطالبات، استمع من خلاله إلى مطالبهم، وما يعوق سير العملية التعليمية بالمدرسة من مشكلات، من أجل العمل على إزالة أى عقبات، قد تعوق سير المنظومة التعليمية.

التغيرات المناخية وآثارها على البيئة

شاهد مدير تعليم الجيزة، حصة للتربية الرياضية بفناء المدرسة، وكيفية ممارسة الطلبة للنشاط الرياضي، وإدارة الحصة، كما التقى قناة مدرستنا، وأجرى حوارا مع الطلبة حول التغيرات المناخية وآثارها الضارة على البيئة.

وأثنى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ثناء كبيرا على انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وقدم الشكر والتقدير لإدارتها ولقيادات الإدارة التعليمية.