الوفد: كلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي صادقة «ومن القلب» وتكشف الحقائق

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى كانت قوية وشفافة للغاية وصادقة وخرجت من القلب وكشفت الحقائق، وعبرت عن الوضع الحالى لمصر، لافتا إلى المؤتمر الاقتصادى كان جيدا للغاية ،وشهد وجود عدد كبير من الحلول للمشاكل التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، لافتا إلى أن المؤتمر جاء بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف يمامة، في بيان، أن المؤتمر الاقتصادي شهد مشاركة واهتمام بالغ، كما أن مبادرة الحكومة لدعم قطاع الصادرات سيكون لها أثر إيجابى للغاية فى خفض عجز الميزان التجارى، هذا بالإضافة إلى أن المؤتمر ساعد بشكل كبير فى عرض رؤية الدولة حول المحور الاقتصادى.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن الحزب يؤمن بالحرية الاقتصادية، كما أن فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص سيكون له صدى إيجابى على دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.