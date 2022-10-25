السيسي: الدولة ملتزمة بتنفيذ كل توصيات المؤتمر الاقتصادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «في بداية المؤتمر الاقتصادي قولت كلام، والناس سألت إنت تقصد إيه؟ احنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وإنت بتتكلم في موضوعات أخرى، أنا كنت شايف إن الموضوعات دي متصلة باللي احنا بنتكلم فيه، لما اتكلمت عن البيئة السياسية كنت أقصد بيها واحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا والإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بإن كل اللي احنا بنتمناه نعمله؟».

السيسي: نقدر جميع كل توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: «كل الكلام اللي تم التوافق عليه، إحنا ملتزمين إننا نعمله، ننسق بقى، صحيح عشان احنا معملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت ونستهلك جهدكم وجهدنا، وبعدين في الآخر نقول خلاص، الفعاليات اللي اتعملت، والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه، إحنا كدولة وحكومة ملتزمين أن التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها».