السيسي: عقد المؤتمر الاقتصادي سنويا.. وكرم ربنا على مصر فوق الخيال

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، لما وفّره من منصات للحوار، ومجموعات عمل لطرح ما تمّ التوافق عليه، سواء في البيئة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحتى الثقافية والإعلامية.

آليات مؤسسية لدعم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، أنّ المؤتمر الاقتصادي يجب أن يكون له آليات مستقرة مؤسسية، تكون إلى جانب الحكومة بشكل مستمر، لحل أي معوقات تواجهها باستمرار، موضحا أنّ الحكومة قد تواجه تحديات ومعوقات أثناء تنفيذ المؤتمر، لذا يجب أن تكون هناك آلية لمساعدتها.

السيسي: كرم الله لمصر فوق الخيال

وتابع الرئيس السيسي، أنّه استمع إلى أحد الأشخاص وهو يتساءل عن سبب حديث الرئيس عن فضل الله عزّ وجلّ على مصر، قائلا إنّ كرم الله لمصر فوق الخيال، متمنيا أن يقبل الله ما يفعله لمصر من عمل صالح.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنّه منذ 30 يونيو وما قبلها، كان حريصا على الحفاظ على تماسك الدولة المصرية الذي كان هشّا، وعلى المجتمع بأكمله بما فيه الفصيل الذي كان يسعى للهدم.