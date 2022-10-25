محافظ الشرقية: إحالة 56 من العاملين في المنشآت الخدمية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 56 من العاملين بالمنشآت الخدمية للتحقيق لعدم تواجدهم في مقار عملهم لتقديم الخدمات للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.

تكثيف أعمال لجان المتابعة الورقابة على المنشآت

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة 56 من العاملين المقصرين للتحقيقات

وكان عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، شكّل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى مختلف المنشآت الخدمية لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 15 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 10 من العاملين بمجمع النكارية للتعليم الأساسي التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 25 من العاملين ببعض الأقسام التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.