في جولة مفاجئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدرسة الثانونة العسكرية بفاقوس قرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق لعدم تواجده بالمدرسة ولتدني مستوى النظافة وعدم إستعداد المدرسة بالشكل المناسب لإستقبال العام الدراسي الجديد وعدم تواجد أياً من المدرسين أو الإداريين بالمدرسة ..

على الفور أصدر المحافظ تعليماته بإحالة الواقعة للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين وتساءل أين ضمير المسئول الذي يترك مدرسته بهذا الشكل ونحن على أعتاب إستقبال العام الدراسي الجديد ؟! وقال لن أسمح بتكرار هذه المشاهد الغريبة والتي يرفضها المجتمع .

​