تفاصيل لقاء سكرتير محافظة الشرقية بالمواطنين.. مساعدات وشقق لغير القادرين

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، لعقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ورؤساء مراكز مشتول السوق وديرب نجم وفاقوس ومندوبين عن مديريات الصحة والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة ومديرى إدارات التخطيط والإدارة الهندسية و خدمة المواطنين ووكيلة إدارة الإسكان بالديوان العام ، وبحضور (9) مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

فرص عمل ومعاش تكافل وكرامة

واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وترخيص مباني وتنفيذ قرارات إزالة و احكام قضائية.

وخلال اللقاء، كلف السكرتير العام المساعد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ5 أسر من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفي سياق متصل تم تكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لثلاثة مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي، وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

مطالب بتوفير سكن مناسب

وخلال اللقاء تقدم ثلاثة مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ليوجه السكرتير العام المساعد وكيلة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.