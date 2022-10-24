توزيع شنط وزي مدرسي ودفع المصاريف لـ1000 طالب من غير القادرين بسوهاج

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بتوزيع 1000 شنطة مدرسية و1000 زي مدرسي على 1000 من طلاب المرحلة الابتدائية من غير القادرين بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية لهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل تعليم سوهاج، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

دعم طلاب المدارس غير القادرين

وأشاد محافظ سوهاج بالمبادرة والقائمين عليها في سبيل دعم طلاب المدارس غير القادرين، بتوفير مستلزمات الدراسة المختلفة من «شنط، ومصروفات مدرسية، وزي مدرسي»، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، والمشاركة المجتمعية الإيجابية.

خدمة المواطنين الأكثر احتياجا

وأشار محافظ سوهاج إلى دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وخاصة الأكثر احتياجا.