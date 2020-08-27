كيفية حصول المرضى غير القادرين على مساعدات من التضامن الاجتماعي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المساعدات المالية للأسر الفقيرة والمرضى ومن هم أكثر احتياجًا في إطار توفير حياة كريمة لهم وخاصة في ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار بالغة.

وتستعرض "الوطن" شروط وإجراءات الحصول على مساعدة علاج لغير القادرين من التضامن على النحو التالي:

شروط الحصول على المساعدات

- أن يكون المتقدم مصريًا / مصرية.

- الإصابة بمرض مزمن.

- إثبات عدم كفاية الدخل.

- تقرير طبي بالحالة.

خطوات الحصول على الخدمة

- تقديم طلب بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

- تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة.

- إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية.

- إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة

- طلب للحصول على المساعدة.

- صورة البطاقة.

- تقرير طبي بالمرض.

- بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني.