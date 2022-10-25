نقيب أطباء الأسنان: ندعم خطوات الرئيس السيسي لتحسين المنظومة الصحية

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، كلها مصارحة ومكاشفة، وتوضح حجم التحديات التى واجهتها الدولة المصرية.

وأضاف هيكل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن من أهم النقاط التي تحدث عنها الرئيس السيسي، محور الصحة، إذ أوضح كيف عانت المنظومة الصحية على مدار سنوات ماضية من إهمال.

وأشار إلى أن الدولة سعت إلى إطلاق مبادرات رئاسية ضخمة مثل القضاء على فيروس سي الذي كان ينهش في أجساد المصريين، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تعد نقلة وتحدث طفرة في المنظومة الصحية في مصر إذا عمت ربوع مصر.

وأضاف أن النقابة تدعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي في الخطوات الجادة التي اتخذتها لتحسين المنظومة الصحية.

وشهدت اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على توجيه رسائل عدة للمصريين خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي 2022:

- ملتزمون بتنفيذ التوصيات التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي.

- من المهم عقد مؤتمر سنوي بشأن الاقتصاد المصري.

- كل القضايا تطرح في الحوار الوطني.

- اعتبر نفسي إنسانًا طلب منه التدخل لحماية وطنه.

- كرم ربنا على مصر كان فوق الخيال.

- الظروف والتحديات التي يواجهها العالم تحتاج إلى جهود وتواصل مستمر.

- حرصنا على تماسك الدولة المصرية.

- نحتاج لتوحيد أدبيات التعامل مع الواقع.

- نحتاج لتطوير الفهم تجاه دور الدولة.

- هناك إجراءات أخرى تتكامل مع الشق الاقتصادي لإنجاحه.

- للإعلام دور مهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

- ندعو القطاع الخاص للعمل في المشروعات المطروحة.

- كل قطاعات الدولة المصرية كانت تشهد حالة من التردي.

- الحكومة تبذل جهدا جبارا لتحقيق التنمية في مصر.

- يتم طرح المواني للقطاع الخاص بغرض التشغيل فقط.

- نحيي الجيش لدوره في دعم الدولة وتحقيق التنمية.

- المواطنون يرون ما يجري تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

- نسعى لتحقيق التوازن في إدارة الدولة.

- إنشاء الجامعات الأهلية جاء ضمن مسار لتطوير العملية التعليمية.

- المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب سنوي بما يجري إنجازه في مختلف القطاعات.