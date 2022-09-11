نقيب أطباء الأسنان: أزمة نقص البنج عالمية ونسعى لحلها في مصر

«نقص البنج»، أزمة متكررة يعاني منها أطباء الأسنان بين الحين والآخر، ويتزامن معها التساؤل حول سبب هذا النقص المتكرر، وهو ما أرجعه الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إلى مجموعة من الأسباب، تأتي في مقدمتها وجود أزمة إنتاج من قبل شركة الإسكندرية للأدوية.

وقال نقيب أطباء الأسنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ شركة الإسكندرية للأدوية عدلت مواصفات تصنيع «بنج الأسنان»، وأنّ هيئة الدواء المصري سرعت إجراءات الموافقة عليها لحل أزمة نقص البنج.

قصور عالمي في إنتاج البنج

وأضاف: «هناك أزمة في إنتاج المستلزمات الطبية عمومًا ومنها أزمة البنج»، لافتًا إلى أنّ القصور في إنتاج البنج لا يوجد فقط في مصر وإنما على المستوى العالمي.

وتابع نقيب أطباء الأسنان، أنّ انخفاض تسعيرة البنج في مصر، واحدة من الأسباب المؤدية لنقصه: «سعر البنج في مصر أقل من العالم، لذلك تمت مناقشة هذا الأمر مع هيئة الدواء المصري وجاري العمل على حلها».

توزيع بنج الأسنان

مشاكل عدة تواجه أطباء الأسنان ليس فقط في نقصه، وإنما أيضًا في توزيعه، بحسب نقيب أطباء الأسنان، الذي أكد أن الموزعين يرفعون الأسعار على الأطباء: « اقتراحنا أن تقوم هيئة الشراء الموحد وشركة المهن الطبية ببيع البنج لأطباء الأسنان مباشرة، للقضاء على هذه المشكلة، وخاصة أنّ أطباء الأسنان يحتاجون مابين 80 لـ90 ألف علبة بنج في الشهر».

وأوضح نقيب الأسنان، أنّ الحلول الحالية لأزمة البنج كلها مسكنات وليست دائمة،:«الحل الدائم سياخذ وقت في ضبط عملية التوزيع والتصنيع».

وشكلت نقابة أطباء الأسنان لجنة أزمة، لمنع حدوث أي أزمات أخرى بين النقابة وهيئة الدواء، إذ أنّ مؤشرات الأزمة، ترصدها الهيئة قبل بدايتها بـ6 أشهر، ويمكن أنّ تتدخل والنقابة مع المصادر الأربعة لضبط السوق، وهي الموزع والطبيب ونقابة الأسنان والمصانع.