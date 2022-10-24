رسائل الرئيس في خطاب المكاشفة «مصر باقية»

10 محاور تضمَّنتها كلمة الرئيس السيسى عن التحديات الكبرى التى واجهتها الدولة

رسائل مباشرة وواضحة لا تنقصها المصارحة، تضمَّنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه الحكومة من 23 إلى 25 أكتوبر. الرئيس كان حريصاً على إلقاء نظرة أشمل وأوسع على أوضاع الاقتصاد المصرى، لا تقتصر على تقييم السنوات السبع الأخيرة، بل تمتد إلى تداعيات ما شهدته مصر قبلها بسنوات قليلة من أحداث بدأت بثورة 25 يناير فى 2011 وتواصلت حتى ثورة 30 يونيو وبداية المواجهة مع الإرهاب وإنقاذ الدولة، ثم إعادة بنائها بإطلاق خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030 وبدء المشروعات القومية، وتحديث البنية التحتية، وعند كل محطة من هذه المحطات كان للدولة خطة وهدف استراتيجى وإجراءات على الأرض بدعم شعبى كبير. الرئيس أطلق الرسائل العشر متضمنة كل هذه المراحل المفصلية فى خطة إعادة بناء الدولة من جديد والانطلاق بها إلى جمهورية جديدة، فكانت كلماته عن البناء واضحة «نسعى لزيادة المساحة التى يعيش عليها المواطنون والتوسع فى البنية التحتية» و«نفذنا العديد من المسارات من أجل التغلب على محدودية الإمكانات». وكانت التحديات حاضرة بقوة فى حديث الرئيس بقوله: «قدرات الدولة المصرية لم تكن كافية لتلقى ضربات متتالية مثل الصراعات والحروب»، و«التشكيك فى قدرات الدولة المصرية مستمر منذ 80 عاماً»، «كنت على يقين بأن تأخير إجراءات الإصلاح له تكلفة كبيرة، لكن المصريين أثبتوا أنهم على قدر التحدى، وقرار الإصلاح الاقتصادى كان بمثابة عبور قناية، لكن تأخره كان سيمثل عبور بحر». وبفضل الرؤية المستقبلية الواعية بتلك التحديات واجهت مصر بقوة خطر الإرهاب وتغلبت عليه، وانتقلت إلى حالة استقرار أمنى فتحت باب التنمية واسعاً، وتزامناً مع ذلك تعرضت مصر لتداعيات أزمتين عالميتين هما كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى عانت منها دول كثيرة، وهنا تعمدت الدولة أن تنتهج المصارحة والمكاشفة، مقترنة بإجراءات حماية صحية واجتماعية موسعة لحماية كافة فئات الشعب.

بعد هذه المراحل العديدة من مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار أصبحت مصر مهيأة لفتح المجال العام وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان وتفعيل خطط تمكين المرأة وإطلاق العفو الرئاسى، انتهاء بالحوار الوطنى الذى قال الرئيس إن «هدفه الاستماع لجميع الآراء، ووجود اختلاف فى الرأى لا يعنى وجود خلاف».