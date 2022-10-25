نقل حفل رامي عياش بمهرجان الموسيقى العربية إلى المسرح الكبير في دار الأوبرا

يقام اليوم حفل رامي عياش وعفاف راضي، بمهرجان الموسيقي العربية، وكان من المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا، ولكن قررت إدراة المهرجان نقل الحفلات إلى المسرح الكبير؛ نظرا للأمطار الغزيرة التي ضربت القاهرة والجيزة منذ قليل.

نقل حفل رامي عياش وعفاف راضي

ويجري حاليا تجهيز المسرح الكبير لاستقبال الجمهور، إذ جرى حجز تذاكر لعدد كبير، ومن المقرر استقبالهم خلال الساعة المقبلة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، الخميس الماضي، ويضم حفلات لعدد كبير من نجوم الوطن العربي ومصر، وأبرزهم عاصي الحلاني، ومحمد الحلو، هاني شاكر، صابر الرباعي، أصالة، محمد منير، نادية مصطفي، وعمر خيرت، وعدد أخر من المطربين.

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات لمهرجان الموسيقى العربية، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.