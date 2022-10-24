إيناس عز الدين تفتتح الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية

صعدت منذ قليل، الفنانة إيناس عز الدين على مسرح النافورة بدار الأوبرا لإحياء أولى فقرات الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته 31.

وبدأت إيناس عز الدين فقرتها بأداء أغنية «بقى عايز تنساني»، التي من المقرر أن تستكملها بتقديم أغنية «وحشتني»، وتقدم أيضا عددا كبيرا من أغانيها الخاصة خلال الحفل.

محمد الحلو وعلي الحجار في حفل واحد

ومن المقرر أن يشدو خلال الحفل كل من محمد الحلو وعلي الحجار؛ إذ يقدم الأول 9 أغنيات، في حين يؤدي الثاني 20.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يشارك فيه عدد كبير من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وديانا حداد وعاصي الحلاني وصابر الرباعي.