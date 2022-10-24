محمد الحلو يشعل أجواء مهرجان الموسيقى العربية بأغنية الوسية

صعد الفنان محمد الحلو لفقرته بمهرجان الموسيقى العربية المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

وبدأ الفنان محمد الحلو حفلته بأغنيته الشهيرة الوسية، تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف.

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا بين الحلو وجمهوره، الذين طالبوه بأداء أغنيات التترات القديمة.

حفل مهرجان الموسيقي العربية

ومن المقرر أن يشدو الحلو خلال الحفل بأغنيات الوسية وليالي الحلمية وعراف ويا حبيبي وألف ليلة وليلة واهيم شوقا وزيزينا وغيرها.

ويختتم الفنان علي الحجار، حفل اليوم بأداء مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة، وكانت قد بدأت فعاليات الليلة الخامسة من المهرجان الفنانة إيناس عز الدين بفقرة خاصة قدمت خلالها عددا كبيرا من الأغاني المميزة.