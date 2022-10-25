الاستعدادات الأخيرة لنقل حفل رامي عياش إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا

تعمل إدارة دار الأوبرا المصرية، على تحضير المسرح الكبير، وذلك بعد نقل حفل الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تحييه عفاف راضي ورامي عياش ومطربة الأوبرا آيات فاروق وعازف التشيللو عماد عاشور، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير نظرا لسوء الأحوال الجوية.

الاستعدادات الأخيرة لنقل حفل رامي عياش وعفاف راضي

ونشر محمد منير، مدير عام الإعلام بدار الأوبرا المصرية، صورا للاستعدادات الأخيرة لتجيهز المسرح الكبير، وعلق عليها: «الآن من دار الأوبرا المصرية الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق حفل الفنانة الكبيرة عفاف راضي والفنان اللبناني رامي عياش بعد نقل الحفل من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير، تحية لرجال الأوبرا».

وكانت الأوبرا قد استعدت منذ أيام لاحتمالية سقوط الأمطار، وقامت بتجهيز المسرح الكبير لاستقبال الحفلات، وذلك بعد تنسيق اللجنة التي شكلتها إدارة المهرجان لمتابعة حالة الطقس مع هيئة الأرصاد الجوية.

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.