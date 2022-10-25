نقيب الأطباء البيطريين: الرئيس حريص على توفير حياة كريمة للشعب المصري

ثمن الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ختام المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة التي يمر بها العالم، وأثرت على كل الدول بما فيها الدول الكبرى، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا.

الرئيس دائما ينحاز للمواطن

أشار إلى أن هذه التصريحات تدل على حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للشعب المصرى، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، والعمل على تفادي تأثيرات الأزمة العالمية التي يعنى منها كل دول العالم، ويؤكد الرئيس دائما انحيازه للمواطن البسيط وأصحاب المعاشات ورفع الأعباء الصعبة التي نتجت عن الأزمة العالمية.

وضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة

وأكد أن توصيات المؤتمر الاقتصادي التي وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها، تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة ووضع رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأيضا توصيف وتحليل كل ما يعوق التنمية الاقتصادية والتضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص.

أوضح نقيب عام الأطباء البيطريين أن توجيه الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، تخدم اقتصاد مصر والمواطن و مجتمع الأعمال وتدعم قواعد الاقتصاد المصري، وترفع الوعي المجتمعى وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعي وتقدم مصر اقتصاديا واجتماعيا وتحسين معيشة المواطن المصري.