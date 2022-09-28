نقيب الأطباء البيطريين: دورنا جوهري في الوقاية من «داء الكلب»

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري هو المعني الأول بمقاومة مرض داء الكلب المعروف بـ«السعار» والقضاء عليه، نظرًا لأنه أحد الأمراض الفيروسية التي تنتقل من الحيوانات للإنسان، إذ يقف الطبيب البيطري كحائط صد أمام هذه الأمراض المشتركة التي تتخطى أعدادها 250 مرضًا.

الاحتفال السنوى باليوم العالمي لداء الكلب

ولفت «سليم» في بيان لنقابة الأطباء البيطريين اليوم، إلى أن أهمية الطبيب البيطري ودوره في مواجهة هذا المرض، جرى تسليط الضوء عليه خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي لداء الكلب، من خلال اختيار شعار «صحة واحدة»، الذي يؤكد أن صحة الإنسان مرتبطة بشكل مباشر بصحة الحيوان والوقاية من الأمراض.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن مواجهة والحد من حالات الإصابة بالسعار نتيجة التعرض للعقر من الكلاب الضالة المُصابة بالمرض، أمر يتطلب وجود لجنة تضم الوزارات المعنية مثل الصحة والزراعة، وبتمثيل من نقابة الأطباء البيطريين، فضلًا عن دور الإعلام من خلال إطلاق حملات لزيادة التوعية، ووزراة التربية والتعليم لتوضيح خطورة المرض وكيفية تعامل الطلاب معه، وتوعية المتعاملين مع الحيوانات الحقلية والأليفة وحيوانات التجارب بخطورة المرض وكيف ينتقل وكيفية العلاج منه، وحتى الدفن الآمن للحيوانات المصابة النافقة.

وأوضح «سليم» أن خطورة مرض السعار، تكمن في كونه أحد الفيروسات التي ربما تؤدي لوفاة الإنسان في حال عدم التزامه بالعلاج فور الإصابة، بخلاف تعدد طرق انتقال العدوى التي تتمثل في العقر من لعاب الحيوان المصاب، أو الإصابة بخدش بسيط من الحيوان المريض، مشيرًا إلى أن الكلاب الضالة في الدول النامية هي أكثر الحيوانات الناقلة للمرض.

ضرورة إجراء حصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة

وشدد على ضرورة إجراء حصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة في الشوارع، واعتماد العيادات البيطرية المرخصة والمسجلة رسميًا، في عمليات التعقيم الجراحي والاستقصاء للأمراض المشتركة، للمساهمة في الحد من أعدادها.

كما دعا إلى إنشاء صندوق قومي لمكافحة الأمراض، وإقرار قانون حماية الحيوان والحياة البرية، فضلًا عن تشجيع البحث العلمى، ودعم معهد الأمصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية، لإنتاج طعوم فموية لمرض السعار، مشددا على ضرورة الاهتمام بمواجهة مرض «داء الكلب» لخطورته على صحة الإنسان والثروة الحيوانية، حيث يمكن أن ينتقل للماشية الحقلية عن طريق العقر من حيوان مصاب أو نزول لعاب حيوان مصاب على جرح أو خدش بحيوان آخر.