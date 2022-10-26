أماكن مراكز غسيل الكلى في المحافظات بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

يحتاج مريض غسيل الكلى لإجراء الغسيل من مرة إلى 3 مرات أسبوعيا لمدة 4 ساعات وفقا للدكتور محمد الرزاز، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، حيث يتم غسيل الكلى عن طريق سحب الدم عبر جهاز الغسيل لتصفيته من السموم داخل أحد المستشفيات، فوفقا لوزارة الصحة المصرية يوجد مركز لغسيل الكلى داخل المستشفى العام والمستشفى الجامعي ومستشفى التأمين الصحى بكل محافظة، فضلا عن المستشفيات المركزية بالمدن الكبرى، وذلك مجانا، حيث يحصل المريض على قرار علاج على نفقة الدولة، أو من خلال مظلة التأمين الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمة غسيل الكلى لـ 58 ألفا و774 مريض كلى، على نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، خلال العام الحالي.

أوراق غسيل الكلى مجانا

كما يوجد عدة مراكز مجانية داخل بعض المحافظات والتى تقدم خدمة غسيل الكلى للمرضى مجانا بعد تقديم عدة أوراق تثبت الإصابة وحاجة المريض للغسيل الكلوى بتقرير طبي معتمد وتحليل وظائف كلى وصورة للبطاقة الشخصية.

أماكن غسيل الكلى المجانية

بمحافظة سوهاج مركز طما بمدينة طما

بمحافظة الشرقية مركز أبوكبير بالأسدية بمدينة أبوكبير

بمحافظة الغربية بمستشفى القدس بالمحلة بشارع البحر بمدينة المحلة.

بمحافظة البحيرة بشارع غسيل كلى المحمودية بمستشفى المصرية بالمنشية الجديدة أمام ورشة غانم.

محافظة الإسماعيلية مركز غسيل الكلى بالقنطرة غرب بشارع صلاح الدين والحجاز فوق مسجد المطرى بمدينة القنطرة غرب.

أماكن غسيل الكلى المجانية بالجيزة

محافظة الجيزة مركز غسيل كلى الاستقامة بميدان الجيزة بجوار سنترال الجيزة.

وكذلك مركز كلى الهرم 4 بشارع أحمد كامل بشارع الهرم.

أماكن غسيل الكلى على نفقة الدولة

كما تقبل عدة مركز خاصة بمحافظة الجيزة لقرارات العلاج على نفقة الدولة ومنها مركز كلى السيسى شارع زغلول محطة مشعل بالهرم والمستشفى الدولى للكلى بميدان الجيزة ومركز لايف لغسيل الكلى بمحافظة الجيزة ومستشفى مطر التخصصى بميدان الهرم بالجيزة.