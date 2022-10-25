خريطة بنوك الدم بالمحافظات.. بينها 5 تابعة لجميعة الهلال الأحمر

قطرة الدم تستطيع إنقاذ حياة إنسان، هذا ما تعلمناه في طفولتنا، وتتوقف حياة المرضى داخل المستشفيات على كيس دم خاصة عند خضوعهم لعمليات جراحية.

ويقول محمد علاء، أخصائي الأوعية الدموية، في تصريحات لـ«الوطن»، يستطيع القادر الإنسان التبرع بالدم حتى سن الـ60 عامًا، ويفضل التبرع كل 6 أشهر حيث تتجدد الخلايا.

أماكن بنوك الدم الإقليمية

ووفقا لوزارة الصحة والسكان فيوجد مراكز إقليمية للتبرع بالدم في معظم محافظات مصر، ونستعرضها في السطور التالية:

المركز الإقليمي بمحافظة الإسماعيلية ويقع بشارع عرايشية مصر بميدان المطافي.

المركز الإقليمي بمحافظة المنيا ويقع بشارع كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا.

المركز الإقليمي بمحافظة سوهاج ويقع بمدينة مبارك الطبية بشارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي.

المركز الإقليمى بمحافظة أسوان ويقع بشارع طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي.

المركز الإقليمي بمحافظة الشرقية ويقع داخل مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق.

بنوك الدم في القليوبية والمنوفية

المركز الإقليمي بمحافظة القليوبية ويقع المقر الإداري بشارع كوبرى أسنيت القديم طريق كفر شكر ببنها.

بينما يقع قسم الصرف في شارع عبد الستار أمام المستشفى العام بالطابق الثالث أعلى مبنى الإسعاف ببنها.

المركز الإقليمى بمحافظة المنوفية ويقع في شارع جمال عبد الناصر بحرى بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي.

أماكن بنوك الدم بالمحافظات

المركز الإقليمى بكفر الشيخ بشارع الجمهورية أسفل مديرية الشئون الصحية.

المركز الإقليمى بشرم الشيخ داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى بلسكن الإداري.

والمركز الإقليمى بمحافظة العريش داخل مستشفى العريش العام بشارع الجيش.

بنوك الدم بمحافظات الصعيد

المركز الإقليمي بمحافظة أسيوط بشارع الأربعين أمام مستشفى الإيمان العام بالدور الأرضي.

المركز الإقليمى بمحافظة قنا داخل مستشفى قنا العام أمام مدرسة التمريض.

المركز الإقليمى بمحافظة البحر الأحمر بالأحياء المائية أمام كلية التربية بمدينة الغردقة.

المركز الإقليمى بمحافظة مرسى مطروح بالكيلو 7 بشارع علم الروم.

المركز الإقليمى بمحافظة الوادى الجديد بمدينة الخارجة داخل مستشفى الخارجة العام.

والمركز الإقليمى بمحافظة الأقصر داخل مستشفى الأأقصر الدولى بشارع التلفزيون.

والمركز الإقليمى بمحافظة الفيوم بشارع تقسيم حسن خلف مستشفى الفيوم العام بجوار مرفق الإسعاف ومصنع الأدوية القديم.

بنوك الدم بمدن القناة

المركز الإقليمى بمحافظة دمياط بمنطقة الأعصر بعد مديرية الأمن داخل نطاق المستشفى التخصصي.

المركز الإقليمى بمحافظة السويس داخل حرم مستشفى السويس العام.

والمركز الإقليمى بمحافظة بور سعيد شارع أوجينى أمام مستشفى السلام ببورسعيد.

بنوك الدم بالقاهرة الكبرى

المركز القومى لنقل الدم بمحافظة الجيزة 51 شارع وزارة الزراعة داخل سور المصل واللقاح.

المركز الإقليمى بدار السلام 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام بجوار كوبرى الملك الصالح .

المركز الإقليمى بالعباسية 5 شارع السكة البيضاء أمام مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية.

بنوك الدم بمحافظات وجه بحرى

المركز الإقليمى بمحافظة الأسكندرية بميدان عبد القادر أبو عقادة داخل مرفق الإسعاف أمام الإستاد.

المركز الإقليمى بمحافظة البحيرة بشارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومى بمدينة دمنهور الطابق الثانى بمبنى الطب الحرج .

المركز الإقليمى بمحافظة الدقهلية بميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف بمدينة المنصورة.

المركز الإقليمى بمحافظة الغربية بشارع حافظ وهبي خلف الأبنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش بمدينة طنطا .

بنوك الدم بالهلال الأحمر

كما يوجد 5 بنوك دم تابعين لجمعية الهلال الأحمر المصري، وهي كالتالي:

بمحافظة القاهرة بنك الدم المركزى في 29 شارع الجلاء أمام قسم الأزبكية رمسيس

بمحافظة الإسكندرية بنك دم الهلال الأحمر المصري في 154 شارع السوق، باكوس وبمحافظة

بمحافظة الغربية بنك دم الهلال الأحمر المصرى في شارع عتمان محمد بمدينة طنطا

بمحافظة البحيرة بنك دم الهلال الأحمر المصري في شارع الجيش مشتل كرم بجوار نادي الكهرباء بمدينة دمنهور.

بمحافظة قنا بنك دم الهلال الأحمر المصري في شارع الهلال بمدينة قنا.