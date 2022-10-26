السيطرة على حريق سموحة بالإسكندرية.. وإصابة 11 شخصا باختناق (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخازن كهرباء وإضاءة بشارع توت عنخ آمون في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وهو الحريق الذي استمر لأكثر من 7 ساعات من مساء أمس الثلاثاء.

وأسفر الحريق عن إصابة 11 شخصا باختناق، منهم 5 من أفراد قوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى 6 أفراد من المواطنين المتواجدين بالقرب من الحريق.

تفاصيل المصابين في حريق سموحة

وتم علاج 5 أفراد من المصابين لحظيا، فيما نقل 6 منهم إلى مستشفى الأميري والشرطة، حيث يخضعون للعلاج في الوقت الراهن.

وتعود الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة حول اندلاع حريق في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ورجال حي شرق الإسكندرية بقيادة الدكتور رباب حمدي، رئيس الحي، لموقع الحريق.

السيطرة على حريق سموحة الهائل

وبسبب ضخامة حريق سموحة حاولت الحماية المدنية السيطرة على الحريق، حيث تم إخلاء العقار وقطع المرافق للحد من وقوع أي إصابات بشرية أو تفاقم الحريق، وهو ما نجحوا فيه، حيث إن جميع الإصابات نتجت عن اختناق دون الإصابة بحروق.

وتمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق سموحة، بعد أكثر من 7 ساعات نتيجة المواد الكهربائية التي تزيد من الاشتعال، وتجرى حاليا عملية التبريد بينما تقدر الخسائر بالملايين.