وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون في عدد من المجالات

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونظيرتها نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، خلال فعاليات القمة الثقافية بأبو ظبي، والمقامة تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، بمنارة السعديات بأبو ظبي.

وزيرة الثقافة تشيد بالتعاون المصري - الإماراتي

وخلال اللقاء ثمَّنت وزيرة الثقافة المصرية، التعاون الضخم بين دولتي مصر والإمارات، على كل المستويات، خاصة على المستوى الثقافي، مشيرة إلى حجم التبادل والتعاون الثقافي الذي تم خلال الفترة الماضية.

تطرق النقاش إلى عدد من النقاط أبرزها تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التاريخ المشترك بين البلدين، دعم التعاون المشترك في ملفات تسجيل التراث غير المادي على قوائم اليونسكو، بعد نجاح التجربة في تسجيل ملف النخلة والخط العربي، والاستعداد لتسجيل الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن، كذلك العمارة الطينية «البيئية»، والمهارات المرتبطة بالحنة كتراث غير مادي.

كما شمل الحوار أوجه التعاون في مجال معارض الكتاب والنشر والمنصات الإلكترونية، التعاون في مجال المتاحف الفنية من خلال إقامة معارض فنون تشكيلية بالإمارات لمستنسخات من مقتنيات المتاحف الفنية التابعة لوزارة الثقافة، التعاون في ترميم المخطوطات والمواقع التراثية، وكذلك تبادل الدورات التدريبية في مجال الإدارة الثقافية، للعاملين بالوزارتين، كما تفقدت وزيرة الثقافة متحف اللوفر بأبو ظبي، رافقها خلال الجولة مدير المتحف، وعدد من القيادات الثقافية بالإمارات.